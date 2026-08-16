Канье Уэст со второй попытки выступил в Алма-Ате

Концерт Канье Уэста в Алма-Ате собрал более 30 тысяч зрителей

Более 30 тысяч зрителей собрались на Центральном стадионе Алма-Аты ради концерта американского рэпера Канье Уэста в минувшую субботу, 15 августа. Как сообщило издание Zakon.kz , двухчасовое шоу открылось под трек King, во время которого артист поднялся на сферу, изображавшую земной шар, под запуск фейерверков.

В ходе выступления рэпер исполнил все свои главные хиты, завершив концерт песней True Love и еще одним залпом салюта над стадионом.

Изначально шоу планировали провести вечером пятницы, 14 августа. Но в тот день Алма-Ата осталась без света из-за масштабного блэкаута, охватившего сразу несколько стран Центральной Азии.

После возвращения электричества на мегаполис обрушились гроза и сильный ветер, из-за которых организаторы объявили о переносе концерта на сутки. Непогода привела к тому, что сфера, с которой выступал артист, сдулась и деформировалась, но к следующему выступлению ее починили.

Сам Уэст на своей странице в социальной сети X призвал фанатов подумать о здоровье и безопасности.