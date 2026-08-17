Пригожин заявил, что Канье Уэст может удивить публику на концертах в Петербурге неожиданными коллаборациями

Американский рэпер Канье Уэст может удивить российскую публику на своих предстоящих концертах в Санкт-Петербурге неожиданными коллаборациями. Об этом в беседе с Life.ru рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

По мнению продюсера, артисту стоит обратить внимание на наследие группы «Ласковый май» и творчество Юрия Шатунова. Пригожин предположил, что по приезде в Петербург американский исполнитель мог бы сделать совместный трек с кем-то из российских артистов или даже использовать голограмму Юрия Шатунова для выступления.

Продюсер считает, что исполнение хита «И снова седая ночь» стало бы настоящим разрывом шаблонов и произвело бы фурор. Он добавил, что Уэст мог бы исполнить каверы вместе с российскими звездами, перечислив Валерию, Филиппа Киркорова, Егора Крида и Клаву Коку.

При этом Пригожин подчеркнул, что сам американский рэпер вряд ли нуждается в российских коллегах для достижения мирового успеха. По его мнению, любое сотрудничество будет интересно исключительно для внутреннего рынка и не поможет российским артистам стать мировыми звездами в текущих условиях.

Среди исполнителей, близких по духу самому Уэсту, продюсер назвал Тимати, Басту и Егора Крида, назвав их профессионалами, которые умеют работать с аудиторией, зарабатывать деньги и выстраивать бизнес-модели.