Названа стоимость билетов на концерты Канье Уэста в России

Стоимость билетов на концерты Канье Уэста в Петербурге доходит до 160 тыс рублей

Максимальная стоимость билета на концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге за место в VIP-ложе составляет 160 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте организаторы мероприятия.

Минимальная стоимость билета стартует от 9000 рублей за место на верхних рядах трибун. Проход в зону танцпола стоит 25 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Уэст даст два концерта в Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене», подтвердили 360.ru в пресс-службе организаторов.

Творчество Уэста сочетает хип-хоп с элементами поп-музыки, соула, инди-рока, электроники. Музыкант является одним из самых влиятельных рэп-исполнителей мира, его награждали премией Грэмми 24 раза.

Днем ранее рэпер выступил в Алма-Ате перед 30 тысячами слушателей. Концерт провели со второй попытки из-за масштабного блэкаута, охватившего республику.