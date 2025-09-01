«Ты не состоялась вообще никак». Рудковская оскорбила Тутберидзе

Рудковская заявила, что Тутберидзе не состоялась как спортсменка

Наставница именитых фигуристов Этери Тутберидзе состоялась как тренер, но не как спортсменка. Продюсер Яна Рудковская заявила об этом в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой, опубликованном в соцсети «ВКонтакте» .

«Я ее знаю как тренера, но как спортсмена ни разу не видела ни одно ее выступление. Ты не состоялась вообще никак в спорте. Я вообще не знаю, кто ты», — сказала она.

Рудковская признала, что Тутберидзе состоялась как тренер. Но продюсера возмутила фраза «А он есть?» в адрес мужа, двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Она прокомментировала интервью Тутберидзе журналисту Первого канала Дмитрию Борисову в 2021 году. Он спросил об отношении тренера к уходу учениц в академию Плющенко.

Ранее Рудковская обвинила Тутберидзе в нежелании взять ответственность за отстранение Камилы Валиевой от соревнований. Тренер Татьяна Тарасова вступилась за коллегу.