Плющенко рассказал, на что потратит полученные от фигуристки Парсеговой 1,9 млн рублей
Плющенко: полученные по делу Парсеговой деньги пойдут на благотворительность
Мать бывшей воспитанницы «Ангелов Плющенко» Арины Парсеговой Наталья выплатит 1,9 миллиона рублей за уход. Основатель академии, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил РИА «Новости», что потратит эти деньги на благотворительность.
«Конечно, [на благотворительность]. Пока еще не решили, отдадим ли деньги в какой-то из детских домов или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области», — сказал он.
Плющенко заявил, что академия судилась с Парсеговой не из-за денег. По его словам, академия давно занималась благотворительностью, но не афишировала это.
Никулинский районный суд Москвы 2 сентября обязал Парсеговых выплатить около 1,9 миллиона рублей по гражданскому делу от «Ангелов Плющенко» за уход спортсменки. Деньги удалось собрать благодаря проведению открытой тренировки команды тренера Этери Тутберидзе, в которую перешла Арина Парсегова.