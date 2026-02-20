Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступающая в одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в нейтральном статусе, заняла шестое место. Она набрала 214,53 балла.

Победу одержала американка Алиса Лью, набрав 226,79 балла. Серебро — у японки Каори Сакамото, бронзу взяла японка Ами Накаи. После короткой программы россиянка была на пятой строчке рейтинга.

Аделия Петросян единственная из одиночниц, кто заявил четверной тулуп в произвольной программе на Олимпиаде в Милане. Россиянка ранее не единожды исполняла этот элемент программы на соревнованиях сборной России.

При исполнении четверного на произвольной программе Петросян не удержала равновесие и упала. Спортсменка смогла собраться и чисто откатать остальную часть программы.