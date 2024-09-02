«Ангелы Плющенко» выиграли суд против фигуристки Парсеговой

Суд взыщет с фигуристки Парсеговой почти два миллиона рублей в пользу Плющенко

Никулинский суд Москвы удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» к фигуристке Арине Парсеговой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Теперь фигуристке придется выплатить 1 800 195 рублей в пользу академии и еще 100 тысяч рублей в качестве штрафа.

Как уточнили «Известия», академия фигурного катания подала иск в суд после того, как Парсегова перешла в группу Этери Тутберидзе. «Ангелы Плющенко» требовали взыскать со спортсменки деньги, затраченные на ее подготовку. Интересы фигуристки, поскольку она несовершеннолетняя, в суде представляла ее мать.

Защита Парсеговой собирается обжаловать это решение.

Ранее стало известно, что фигуристку Варвару Горобченко, представляющую «Ангелов Плющенко», дисквалифицировали на пять лет за допинг.