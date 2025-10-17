17 октября 2025 15:46 Не дождалась: Липницкая бросила бойца СВО и родила ребенка от другого 0 0 0 Фото: Team Lipnitskaya/Telegram/РИА «Новости»/Marijan Murat/dpa / www.globallookpress.com Знаменитости

Личная жизнь Юлии Липницкой так же насыщенна событиями, как и ее спортивная карьера. В 2020 году она родила дочь Каталину от бывшего фигуриста Владислава Тарасенко. Через два года он отправился на службу в зону спецоперации. Олимпийская чемпионка с нетерпением ждала его возвращения и радовалась встречам во время отпусков. Но в 2024 году стало известно о ее свадьбе с хореографом Дмитрием Михайловым и втором ребенке.

Карьера фигуристки Юлии Липницкой Юлию Липницкую запомнили как юную фигуристку в красном платье, поразившую всех на Олимпиаде в Сочи. Страна ликовала после ее успеха в командном турнире, но переживала вместе с ней из-за неудачи в личном. Хотя два падения и минус один прыжок не позволили ей занять первое место, попадание в пятерку лучших стало настоящим достижением для 15-летней спортсменки. Будущее фигуристки выглядело многообещающим, но после серебра на чемпионате мира 2014 года ее карьера пошла на спад. Через полтора года она ушла от Этери Тутберидзе к Алексею Урманову. Еще через два года выступления завершились, и половину последнего сезона она боролась с анорексией.

Фото: РИА «Новости»

Любовь Юлии Липницкой Личная жизнь Липницкой оказалась непростой. Спортсменка старалась держать ее подальше от любопытных глаз, но главные детали все равно становились известны. К 27 годам Липницкая дважды стала матерью, рассталась с отцом первого ребенка и вышла замуж за нового избранника, писал RT. История началась со слухов о романтических отношениях Юлии с ее партнером по группе — фигуристом Морисом Квителашвили. Молодые люди часто проводили время вместе не только на тренировках, но и за пределами катка. Поговаривали, что одно из соревнований фигуристка провалила, будучи полностью поглощенной чувствами. Морис не подтвердил, но и не опроверг эти слухи. «Помню классный заголовок: „Грузинский бабник вскружил голову олимпийской чемпионке“. Однажды по приколу сказал: „Любовь теряет свою ценность, если другие о ней знают“ — все тут же подхватили. Я это у Фрейда вычитал», — заявлял Квителашвили в интервью «Матч ТВ» в 2017-м. После завершения спортивной карьеры Юлия Липницкая некоторое время выступала в телевизионных программах в качестве эксперта по фигурному катанию. Затем, вместе с другой выдающейся спортсменкой, Еленой Ильиных, она открыла «Академию чемпионов», где начала работать тренером. Липницкая сблизилась с Владиславом Тарасенко, с которым ранее тренировалась в группе Тутберидзе. Молодые люди начали публиковать совместные фотографии в социальных сетях только в 2019 году. Вскоре стало очевидно, что их отношения выходят за рамки дружеских. Даже обычно закрытая Липницкая не могла удержаться от того, чтобы поделиться своим счастьем с подписчиками. Поэтому новость о беременности олимпийской чемпионки не стала неожиданностью. В июне 2020 года Юлию Липницкую вынудили подтвердить новость о беременности.

Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Мы с Владом вместе много лет. Конечно, хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, не получилось. Юлия Липницкая

Летом 2020 года у нее родилась дочь. Девочку назвали Каталиной. Молодые родители души не чаяли в малышке и старались проводить с ней как можно больше времени. Тарасенко постоянно стремился вырваться с тренировок, чтобы увидеться с дочкой и возлюбленной. Пара Липницкой и Тарасенко не сообщала о свадьбе. Вероятно, их отношения не были оформлены официально. Владислав был мобилизован на СВО в октябре 2022 года и с тех пор находится в зоне боевых действий. «Она (Липницкая — прим. ред.) видела, что я за этим (СВО — прим. ред.) следил с начала. <… > Пришла повестка. У нее поэтому не было такой бурной реакции. Потому что уже и так было понятно все до этого. Я фигурист, это не моя стезя, но как-то так у нас в семье повелось: надо — значит надо. Если призвали, значит, надо идти», — рассказывал Тарасенко в интервью «РИА Новости Спорт». В июне 2023 года он приехал в отпуск и даже вышел на лед, где работал тренером до своего отъезда. Источник «Спорт-Экспресс» отметил, что Тарасенко сильно изменился и что встреча прошла «странно».

Фото: РИА «Новости»

От кого Липницкая родила второго ребенка? На соревнованиях и контрольных прокатах юниоров Липницкую стали замечать с кольцом на безымянном пальце правой руки, оно напоминало то, что Юлия начала носить в 2022 году. Однако возникли подозрения, у нее завязались новые отношения. В 2024 году общественность узнала, что экс-фигуристка стала мамой во второй раз. Это стало неожиданностью для многих поклонников, ведь еще недавно Юлия появлялась на публике, и никто не заподозрил, что она готовится к родам. Однако больше всего спортивный мир был поражен, когда выяснилось, кто отец ее второго ребенка. Оказалось, Юлия вышла замуж за Дмитрия Михайлова, хореографа группы Плющенко, и в этом браке родила сына. Хотя до этого олимпийская чемпионка удалила все совместные фотографии с Тарасенко из соцсетей, что стало своеобразным знаком. Михайлов подтвердил новости о свадьбе с Липницкой.

Впервые приходится делать вынужденное обращение. Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным. Спасибо большое всем, кто поздравил с этими событиями нашу семью! Дмитрий Михайлов

Болельщики были озадачены. Потоки поздравлений смешались с неудобными вопросами. В соцсетях некоторые писали «не дождалась» в адрес Липницкой. Второй ребенок фигуристки, Арсений, родился 26 сентября 2024 года. Хореограф взял на себя заботу о двоих детях. Пара не раскрывает подробности личной жизни, но иногда публикует семейные фотографии. В апреле Михайлов поздравил супругу с первой годовщиной брака.