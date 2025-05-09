09 мая 2025 23:28 Жизнь до и после Высоцкого. Как сложилась судьба актрисы Марины Влади 0 0 0 Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net / www.globallookpress.com Знаменитости

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Брак с бардом Владимиром Высоцким стал далеко не единственным ярким эпизодом в жизни Марины Влади. Французская актриса русского происхождения снялась в сотне фильмов, выпустила несколько романов и песен. 360.ru рассказал, как звезда перенесла жизненные невзгоды и встретила старость в центре Парижа.

Русская с французским паспортом Влади родилась в творческой семье. Ее отец, оперный певец Владимир Поляков-Байдаров, уехал из Москвы во Францию в Первую мировую войну, чтобы записаться добровольцем: на родине не забирали единственных сыновей овдовевших матерей. Служил летчиком, после войны выступал в Парижской опере и опере Монте-Карло. Мать — балерина Милица Энвальд. Она родилась в семье русского генерала в Петербурге, имела шведские и польские корни, училась в Смольном институте благородных девиц. В 1919 году эмигрировала, спасаясь от последствий революции.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Марина называла себя русской с французским паспортом. Она четвертая дочь в семье, сестры занимались творчеством: три стали актрисами, одна — режиссером. Все взяли псевдонимы на букву V — Ольга Варен, Одиль Версуа, Элен Валье и Марина Влади. Свой псевдоним младшая выбрала в честь отца. Она хотела пойти по стопам матери и занималась танцами, но в 10-летнем возрасте получила небольшую роль в мелодраме «Летняя гроза». Кинематографисты разглядели талант и сразу стали предлагать большие гонорары. Через два года после дебюта умер отец Влади, она стала кормилицей семьи — у других сестер дела шли не так хорошо. Первый муж Марины Влади После съемок в фильмах «Первосортная девушка», «Первая любовь» и «Колдунья» Влади еще подростком стала звездой мирового масштаба. За ней ухаживали такие знаменитости, как Марчелло Мастроянни, Марлон Брандо, Орсон Уэлл, Марко Феррери и Жан-Люк Годар. В 16 лет познакомилась с будущим мужем — 27-летним Робером Оссейном, сыгравшим Жоффрея де Пейрака в «Анжелике».

Фото: imago stock&people/imago stock&people / www.globallookpress.com

Актер влюбился во Влади настолько, что скупил журналы с ее фотографиями и пригласил на главную роль в свой режиссерский дебют «Негодяи попадут в ад». Через два года после знакомства они сыграли свадьбу. Супруги много работали вместе и воспитывали двух сыновей, но Влади отказывалась съезжать от сестер. Это раздражало мужа, он чувствовал себя женатым сразу на четырех женщинах. Их брак распался в 1959 году с большим скандалом. Пилот и миллионер Жан-Клод Бруйе Спустя четыре года Влади вышла замуж за владельца двух международных авиакомпаний бывшего бойца Сопротивления пилота Жана-Клода Бруйе. Она нежно любила мужа и родила от него третьего сына.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

«Настоящий мужчина, который все взял в свои руки. С ним, в отличие от Робера, не возникало проблем актерской ревности», — вспоминала актриса. Несмотря на теплые чувства и бытовую устроенность, этот брак тоже распался в 1966 году. Популярность Влади росла, Бруйе раздражало быть в глазах общественности лишь мужем актрисы, и он потребовал оставить карьеру. Она отказалась. Как Высоцкий познакомился с Влади Существует легенда о том, что Высоцкий приметил будущую жену еще после выхода фильма «Колдунья» в 1956 году. Он якобы заявил, что когда-нибудь обязательно женится на этой девушке. Прошло много лет, прежде чем они встретились лично. В 1967 году актриса приехала в Москву на V Международный кинофестиваль и попала на спектакль «Пугачев». На банкете к ней подвели Высоцкого — исполнителя роли Хлопуши. Он не произвел на француженку большого впечатления, но она согласилась поехать к его друзьям. Всю ночь актер играл ей на гитаре, а провожая, предложил руку и сердце, но Влади вернулась в Париж.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look / www.globallookpress.com

Год они общались по телефону, затем на 10 месяцев актриса с сыновьями переехала в Россию ради съемок в фильме «Сюжет для небольшого рассказа» и сблизилась с Высоцким, но снова пришлось вернуться во Францию. В 1970 году они поженились. Брак осложняли невыездной статус советского артиста, его тяжелый характер и алкогольная зависимость. Через 10 лет он скончался. Влади вспоминала брак с третьим мужем как самую большую страсть в своей жизни. Онколог Леон Шварценберг Самым длительным стал союз с выдающимся врачом-онкологом, хирургом Леоном Шварценбергом. Они провели вместе 23 года, пока мужчина не умер от рака печени.

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look / www.globallookpress.com

Влади поддерживала Шварценберга в его общественной деятельности. Он продвигал идею о том, что больному следует рассказывать о смертельном диагнозе, но выступал против эвтаназии. За непопулярные взгляды ему даже пришлось оставить пост младшего министра по вопросам здравоохранения в правительстве Франции всего через девять дней после назначения. «Его борьба заключалась в том, чтобы привлечь внимание к этой болезни. Знание правды о своей болезни придавало огромную силу тем, кто болел в конце своей жизни», — заявила Влади после смерти возлюбленного. Чем известна Марина Влади Из-за происхождения режиссеры с самого начала охотно предлагали ей роли в фильмах по русской классике. Та же «Колдунья» — французская экранизация повести Александра Куприна «Олеся». В фильме «Сюжет для небольшого рассказа» Влади сыграла возлюбленную Антона Чехова Лику Мизинову, а в 1970-х годах исполнила роль в спектакле «Три сестры». В общей сложности в фильмографии Влади около 130 ролей. За фильм «Современная история, или Королева пчел» она получила приз Каннского кинофестиваля.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В 1973 году Влади выпустила два сингла на французском языке, затем еще несколько. Фирмы «Мелодия» и Le Chant Du Monde издали песни Высоцкого в ее исполнении, в том числе «Так случилось, мужчины ушли» и «Марьюшка». Состоявшись как актриса, Влади попробовала себя в писательстве. Первую книгу и абсолютный бестселлер «Владимир, или Прерванный полет» она выпустила через девять лет после смерти Высоцкого. В 1990-е годы из-под ее пера вышли романы «Коллекционер из Венеции» и «От сердца к сердцу», затем «Мой вишневый сад», «На пляже человек в черном» и мемуары «24 кадра в секунду». Одинокая старость в Париже После ухода из жизни Шварценберга у Влади случилась депрессия. Выкарабкаться ей помогли собаки и работа.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В 2015 году актриса выставила на продажу загородный дом в Мезон-Лаффите, купленный на первые большие гонорары от кино, и распродала на аукционе почти 200 памятных вещей, в том числе семейные иконы и последнее стихотворение Высоцкого. Она выручила 400 тысяч евро и переехала в Париж. Она объяснила, что дело не только в деньгах. Влади решила оставить прошлое и устремиться в будущее. К тому же жить одной в большом доме не так просто, а близкие люди давно ушли: мать, сестры, друзья — режиссер-документалист Крис Маркер и издатель Клод Дюран — умерли, сыновья повзрослели и разъехались. Последний фильм с ее участием вышел в 2022 году. Это документалка о режиссере Жан-Люке Годаре. С тех пор она редко появлялась на публике.