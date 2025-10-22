В Монако не нашлось желающих купить посмертную маску Высоцкого

Ни один из участников аукциона Hermitage Fine Art Monaco не заинтересовался посмертной маской актера, автора-исполнителя Владимира Высоцкого. Она стала самым дорогим лотом на торгах, сообщило РИА «Новости» .

Аукцион прошел в отеле «Метрополь» в Монако. Потенциальные покупатели могли сделать ставку лично, по телефону или онлайн. Посмертную маску Высоцкого выставили по стартовой цене 100 тысяч евро. Лот остался невостребованным.

Теперь владелец товара может подождать, пока кто-нибудь не сделает ставку после аукциона, повторно выставить его на торги или отозвать. Маловероятным сценарием станет снижение стартовой цены.

Ранее наследники барона Людвига Кнопа выставили на продажу мебель Михаила Ходорковского*. Он арендовал готический особняк аристократа и оставил там свои вещи.

*Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.