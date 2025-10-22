В Монако не нашлось желающих купить посмертную маску Высоцкого
Аукционный дом Hermitage Fine Art Monaco не продал посмертную маску Высоцкого
Ни один из участников аукциона Hermitage Fine Art Monaco не заинтересовался посмертной маской актера, автора-исполнителя Владимира Высоцкого. Она стала самым дорогим лотом на торгах, сообщило РИА «Новости».
Аукцион прошел в отеле «Метрополь» в Монако. Потенциальные покупатели могли сделать ставку лично, по телефону или онлайн. Посмертную маску Высоцкого выставили по стартовой цене 100 тысяч евро. Лот остался невостребованным.
Теперь владелец товара может подождать, пока кто-нибудь не сделает ставку после аукциона, повторно выставить его на торги или отозвать. Маловероятным сценарием станет снижение стартовой цены.
Ранее наследники барона Людвига Кнопа выставили на продажу мебель Михаила Ходорковского*. Он арендовал готический особняк аристократа и оставил там свои вещи.
*Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.