Марина Влади передала любовные письма с Высоцким в Росархив

Французская актриса и певица Марина Влади отдала любовные письма с поэтом и актером Владимиром Высоцким Росархиву, но попросила не публиковать их, пока она жива. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

«Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним. Конечно, мы этому следуем, соблюдаем ее волю», — рассказал он.

Влади, которой в мае 2025 года исполнилось 87 лет, была супругой Высоцкого с 1970 по 1980 год.

Ранее стало известно, что в Монако не нашлось желающих купить посмертную маску Владимира Высоцкого. Ни один из участников аукциона Hermitage Fine Art Monaco не заинтересовался этим лотом.