Сын Высоцкого рассказал о последних годах жизни Марины Влади

Французская актриса Марина Влади тяжело болела в последние годы. Об этом в беседе с 360.ru рассказал Никита Высоцкий — сын советского поэта и мужа артистки — Владимира Высоцкого.

По его словам, несколько лет назад французское агентство уже ошибочно сообщало о ее смерти, однако сейчас информация настоящая. Официальных подтверждений Высоцкий пока не получил — сведения пришли из прессы.

Он отметил, что актриса прожила длинную и деятельную жизнь.

«Я думаю, ее будут помнить, но для нашей семьи и для меня, конечно, самое важное — вот эти 12 лет, которые она была вместе с моим отцом. Она очень много для него сделала», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Высоцкий также добавил, что актриса серьезно занималась управлением правами наследства и всегда отвечала на вопросы музея о биографии отца.

Марина Влади ушла из жизни в возрасте 88 лет в четверг, 24 сентября.