В Подмосковье рассказали про безопасность куриного мяса

Многие опасаются покупать курицу, считая, что в мясе могут остаться антибиотики. Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, как в регионе следят за качеством поставляемых на прилавки магазинов кур.

Миф о том, что курица в магазинах содержит антибиотики, давно развенчан. В крупных агрохолдингах, где выращивают десятки тысяч цыплят, антибиотики действительно применяются, но только в первые 3–4 дня жизни птицы. Они полностью выводятся из организма за десять дней, а дальше используются только кормовые добавки, которые выводятся всего за сутки.

«За десять дней до забоя вся птица проходит ветеринарно-санитарное экспертизу, в том числе, на наличие остаточного количества антибиотиков. Птица с антибиотиками сейчас встречается крайне редко», — отметила Раева.

Рост бройлеров связан не с антибиотиками, а с правильным питанием. За 42 дня птица набирает вес благодаря сбалансированным, высокоэнергетическим кормам с большим содержанием белка.