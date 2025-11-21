Педиатр Любимова рассказала, что самостоятельное назначение лекарств может вызвать устойчивость к антибиотикам у детей

Неправильное использование антибиотиков может привести к тому, что бактерии станут устойчивыми к лекарствам. Это опасно, особенно для детей, у которых иммунная система еще развивается. Врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением Краснотурьинской городской больницы Марина Любимова в разговоре с URA.RU поделилась советами, как помочь избежать устойчивости бактерий к антибиотикам у детей.

Как отметила доктор, антибиотикорезистентность возникает из-за неправильного использования антибиотиков. Если бактерии становятся устойчивыми к препаратам, лечить инфекции становится сложнее и дороже. Неэффективное лечение может ухудшить состояние ребенка и продлить болезнь.

Одна из распространенных ошибок — самостоятельное назначение антибиотиков без консультации с врачом.

«Если вы принимаете антибиотик, только ориентируясь на ранее успешный опыт, то вы рискуете столкнуться с такими проблемами, как аллергическая реакция у ребенка и неэффективность препарата», — добавила Любимова.

Также важно не прекращать курс антибиотиков раньше времени, даже если ребенку стало лучше. Это необходимо для полного уничтожения бактерий и предотвращения их возвращения.