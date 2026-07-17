Врач Долгушкина отметила, что самолечение антибиотиками может привести к развитию устойчивости к препарату

Антибиотикорезистентность представляет серьезную угрозу для современной медицины. Врач-методист ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Марина Долгушкина отметила, что бактерии адаптируются к препаратам из-за самолечения, приема антибиотиков без назначения врача, их использования при вирусных заболеваниях и самовольного изменения дозы или срока терапии, сообщил сайт «Краснодарские известия» .

Проблема приобрела глобальный характер. Всемирная организация здравоохранения связывает устойчивость к противомикробным препаратам с более чем 1,27 миллиона смертей в 2019 году. Еще почти пять миллионов случаев оказались летальными.

Важно помнить, что сокращать курс лечения самостоятельно нельзя. Даже если состояние улучшилось, часть бактерий может выжить. Это повышает риск возвращения болезни и развития устойчивости к антибиотикам. Только врач может корректировать длительность приема препарата, руководствуясь клиническими рекомендациями и учитывая конкретную инфекцию.