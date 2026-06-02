Еда как способ хоть что-то почувствовать. Почему россияне страдают РПП и как его лечить Психолог Чугунова: РПП в России страдают и женщины, и мужчины

Сегодня, 2 июня, в мире отмечается Международный день борьбы с расстройствами пищевого поведения (РПП). Эта дата — попытка привлечь внимание к проблеме, о которой принято молчать. В эпоху культа стройности, фитнес-идеалов и правильного питания граница между здоровым образом жизни и смертельно опасным заболеванием становится все тоньше. В чем причины недуга и как вовремя его распознать, разбирался 360.ru.

Распространенность РПП в России и мире Когда речь заходит о РПП, кажется, что эта проблема — удел голливудских звезд или моделей с подиумов. Однако в реальности все иначе. По данным ВОЗ, различные формы РПП на сегодняшний день затрагивают около 70 миллионов человек по всему миру. И это лишь официальная статистика. Настоящие цифры могут быть значительно выше, поскольку многие пациенты годами не осознают, что их так называемая диета или пищевые привычки переросли в тяжелое психическое расстройство, требующее лечения. По словам интегративного психолога Виктории Чугуновой, расстройства пищевого поведения распространены и в России. И определенного гендера эта проблема не имеет. «Проблема РПП очень актуальна для России, и актуальна она не только у женщин, но и у мужчин, просто мужчины заявляют о ней реже. Зачастую неловко обращаться к специалистам, а женщина более динамична к изменениям», — пояснила собеседница 360.ru.

Официальной единой системы мониторинга РПП в России нет, но экспертные оценки позволяют составить картину. Кандидат медицинских наук, диетолог НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Дарья Русакова рассказала, что распространенность расстройств в нашей стране сопоставима с мировыми показателями и составляет около 5% населения. В группе риска традиционно находятся подростки, молодые женщины и люди, испытывающие давление социума по поводу внешности.

В последние годы отмечается рост обращений за помощью по поводу РПП. Это связано с повышением осведомленности и доступности психологической поддержки. Дарья Русакова

Люди наконец начали понимать, что навязчивые мысли о калориях могут быть не просто образом жизни, а симптомом. Анатомия ненависти: откуда берется РПП? Поверхностный взгляд часто объясняет анорексию или булимию обычным желанием похудеть. Специалисты смотрят глубже: в корне лежит психологическая травма, невозможность справляться с эмоциями и неутоленная потребность в любви. «С психологической точки зрения это чаще всего про невозможность выдержать свои чувства, то есть непонимание своих чувств. Очень много внутренней боли, контроля, стыда, потребности в любви. Мы начинаем пытаться едой заменить дефициты. Еда становится единственным способом что-то почувствовать», — отметила Чугунова.

К психологическим факторам, которые увеличивают риск возникновения расстройства, относятся тревожность, депрессия, заниженная самооценка, сексуальное насилие, буллинг, потеря близких, нарушение социализации, чрезмерный контроль питания в семье, давление со стороны общества и многое другое. С точки зрения медицины могут сыграть роль генетическая предрасположенность, наличие расстройств пищевого поведения у родственников, а также эндокринные нарушения, способные повлечь за собой нарушения в питании. Первые признаки РПП Как понять, что вы или ваш близкий человек уже перешли ту самую черту? В первую очередь, по мнению специалистов, стоит обратить внимание на отношение к собственному телу.

Первое — это война с телом. Любыми способами. Это могут быть как два пальца в рот после приема пищи, так и в целом отказ от еды. Человек смотрит на себя в зеркало и не воспринимает собственное тело дружественно. Он хочет, чтобы оно максимально изменилось. Виктория Чугунова

При этом, по словам Русаковой, реальная картина может значительно отличаться от искаженного восприятия пациента: например, его вес абсолютно нормальный и даже низкий, но человек считает себя полным и убежден, что ему необходимо сбросить лишнее. «Первые признаки расстройства — это навязчивые мысли о весе, еде, калориях, придерживании строгих диет, жестких правил, приступы булимии с последующим очищением, скрытное поедание пищи, чувство вины после приема любой пищи», — рассказала диетолог. Зачастую после приема пищи люди, страдающие РПП, сразу устраивают интенсивные тренировки и занимаются больше двух-трех часов, не являясь при этом профессиональными спортсменами. Такая нагрузка идет только во вред здоровью.

В дальнейшем у человека начинаются перепады настроения, появляются тревожность и раздражительность. Пациент замыкается в себе и начинает отказываться даже от совместных мероприятий с родственниками. К этому поведению позже прибавляются физические признаки недуга: проблемы с кожей и волосами, нарушения менструального цикла и разрушение зубной эмали. Как лечить РПП Самый опасный миф об РПП — возможность исцелиться, просто проявив силу воли и взяв себя в руки. Именно он зачастую приводит к тому, что обращение за квалифицированной помощью откладывается, пока расстройство только продолжает усугубляться. «Избавиться от РПП с помощью волевого решения и внутренней устойчивости невозможно. Лечение начинается со снятия с себя идеализированного образа, формирования внутреннего контакта с самим собой, ухода от тревоги», — рассказала психолог. По словам собеседницы 360.ru, в таких случаях применяются методы когнитивно-поведенческой терапии, и для результатов нужно время. С помощью специалиста пациент постепенно учится соприкасаться с собственными чувствами, различать их и проживать.

В терапии мы начинаем учиться: не „что я думаю“, а „что я чувствую“. Где напряжение? Почему я так отреагировал? Что мне заменяет еда? Виктория Чугунова

Также без профессиональной помощи не обойтись пациентам, которые столкнулись с РПП после перенесенной травматической ситуации. «С травмой, к сожалению, человек самостоятельно справиться не может. Всегда нужен кто-то второй — в частности, специалист, который поможет в этом разобраться», — подчеркнула эксперт. Диетолог Русакова добавила, что лечение расстройств пищевого поведения требует мультидисциплинарного подхода и составления индивидуального плана, адаптированного с учетом типов расстройства, тяжести состояния, наличия тех или иных сопутствующих проблем.

Нужен и психолог, и диетолог, и терапевт, и гастроэнтеролог, и иногда психиатр. Обязательно должна быть поддержка со стороны семьи и близких. Их необходимо обучать правильному взаимодействию с пациентом, что можно говорить, что нет, как кормить и так далее. Дарья Русакова

Собеседница 360.ru подчеркнула: заболевание, как правило, является хроническим. После стабилизации состояния важно продолжать бережно относиться к себе, чтобы избежать рецидива.

Осведомленность как профилактика Несмотря на пугающую статистику, тенденции последних лет обнадеживающие. В России растет число специалистов и учреждений, где действительно могут помочь страдающим РПП. «Помощь стала доступнее в связи с популяризацией знаний. И это побудило развивать специализированные клиники, обучать специалистов, создавать программы поддержки для пациентов и их родственников», — отметила Русакова. Однако существует и обратная сторона медали, о которой предупреждают эксперты. Например, среди подростков существует опасная мода на психические расстройства, и несовершеннолетние порой хотят обзавестись РПП, считая это некой особенностью. «Нужно в первую очередь формировать здоровые нормы, а не критиковать бодипозитив или идеалы худобы. Нужно продвигать не борьбу с чем-то, а сбалансированное отношение к себе, своему телу и питанию», — заключила диетолог.