Психолог Денисова-Мельникова отметила, что интервальное голодание может привести к РПП

Интервальное голодание, набирающее популярность, может негативно сказаться на психическом здоровье и вызвать расстройство пищевого поведения. Об этом «Абзацу» сообщила клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

Специалист подчеркнула, что интервальное голодание представляет собой систему строгих ограничений, которая заставляет человека постоянно думать о еде. «Питание перестает быть естественной потребностью и становится центром жизни, что приводит к повышению тревожности, внутреннему напряжению, снижению гибкости в поведении», — предупредила Денисова-Мельникова.

По словам эксперта, в группе риска находятся люди с высоким уровнем контроля, перфекционизмом и склонностью к тревожности. Для них интервальное голодание может превратиться в набор жестких правил, нарушение которых вызывает чувство вины и стыда.

Если система питания вызывает постоянное напряжение или чувство вины, это повод пересмотреть подход и при необходимости обратиться к специалисту, добавила психолог.