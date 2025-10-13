Профессор Продеус отметил, что отсутствие здоровых пищевых привычек в семье приводит к РПП у детей

Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в разговоре с ИА НСН заявил, что сегодня дети в основном страдают от избыточного веса из-за потребления одних углеводов и низкой физической активности. Это приводит к развитию расстройств пищевого поведения (РПП).

Доктор подчеркнул, что на проблемы с питанием у детей влияет отсутствие нормальных пищевых привычек дома. Если у родителей нет таких привычек, детям сложно исправить ситуацию. Кроме того, многие дети страдают от гиподинамии — их активность не соответствует количеству потребляемых калорий.

Эксперт призвал родителей тщательно планировать рацион своих детей, включая в него овощи, фрукты, зелень, клетчатку и белок. Продеус отметил, что сегодня многие люди придерживаются преимущественно углеводного рациона, забывая о важности разнообразия в питании.