Психолог Логинова рассказала, что у мужчин реже выявляют признаки расстройства пищевого поведения

Клинический психолог Дарья Логинова в интервью сайту «Взгляд» рассказала, что расстройства пищевого поведения (РПП) реже выявляются у мужчин из-за различий в общественных требованиях к телу.

Специалист подчеркнула, что РПП у мужчин может быть недооценено из-за стигматизации и недостаточной диагностики. Симптомы РПП могут быть выявлены на приеме у разных врачей, но официально диагноз ставит психиатр.

Лечение РПП требует комплексного подхода. Психиатр занимается диагностикой и назначением медикаментов, психолог помогает работать с поведением и мышлением, а диетолог нормализует питание. Длительность лечения зависит от прогресса и готовности человека ответственно подходить к терапии.

Логинова подчеркнула, что анорексия — это смертельное заболевание, и от помощи врачей нельзя отказываться. Она также отметила, что РПП имеют биопсихосоциальную природу и могут быть спровоцированы образом жизни.

Психолог рекомендовала задуматься о наличии РПП, если тема тела и питания становится сверхценной. В таких случаях может помочь работа со специалистами и участие в группах взаимопомощи.