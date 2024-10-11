Диетолог Стрельникова: зацикленность на подсчете калорий может обернуться РПП и набором веса

Диетолог Татьяна Стрельникова предостерегла от чрезмерной зацикленности на подсчете калорий. Такой подход способен навредить здоровью и помешать похудению, отметила эксперт в беседе с Life.

По ее словам, чрезмерный контроль за калорийностью рациона может обернуться развитием расстройств пищевого поведения (РПП). При данном состоянии велика вероятность получить прибавку в весе, пояснила врач.

Она рекомендовала формировать индивидуальные принципы питания. Важно учитывать образ жизни и особенности организма.

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