Врач Продеус призвал родителей следить за питанием детей в подростковом возрасте

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава России Андрей Продеус в разговоре с ИА НСН отметил, что в пубертатном периоде и мальчики, и девочки, особенно девочки, набирают немного лишнего веса из-за гормональной перестройки.

Если не скорректировать рацион, избыточная масса тела может закрепиться. В дальнейшем дети вытягиваются, и «пухляши» становятся людьми с нормальной массой тела — нормостениками. Рацион должен быть сбалансированным и включать белки, жиры, углеводы и клетчатку, а не состоять преимущественно из углеводов.

Ранее Продеус заявил ИА НСН, что дети страдают от избыточного веса из-за потребления большого количества углеводов и недостатка физической активности, что приводит к развитию расстройств пищевого поведения (РПП).