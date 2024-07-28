28 июля 2024 20:38 Отгоняем кровопийц. Как защитить себя и жилье от комаров Иммунолог Болибок: укус комара может вызвать аллергию 0 0 0 Фото: Pxhere Здоровье

Здравоохранение

Болезни

Насекомые

Начало лета в Центральной России выдалось теплым и дождливым, на этом фоне активизировались комары. От них страдают не только жители поселков и деревень, но и крупных городов. Кровопийцы оставляют зудящие укусы и зачастую мешают спать назойливым писком. Как защитить себя и жилье от неприятных насекомых — в материале 360.ru.

Какие болезни переносят комары Самым распространенным заболеванием, которое переносят комары, является малярия, рассказал 360.ru врач-иммунолог, главный врач медицинского центра «Доктор Болибок» Владимир Болибок. Эта инфекция распространена в основном в субтропических странах, но встречается и в России. «Комары относятся к разряду кровососущих насекомых и через свою слюну могут передавать различные болезни. <…> Есть район Азовского моря. Там, где такая местность, теплые водоемы, там может быть и малярия», — отметил специалист. По его словам, насекомые передают лихорадку Западного Нила. На территорию России эту инфекцию заносят птицы, людям она передается через комаров. При укусе насекомое впрыскивает слюну, чтобы не сворачивалась кровь. Из-за этого у некоторых людей может возникнуть аллергия. Болибок объяснил, в каких регионах страны велик риск подхватить заразу от комара.

В России комары передают некоторые болезни, но в основном — это южная часть нашей страны. В северной части комары, как правило, никаких болезней не передают. Владимир Болибок иммунолог

Фото: Pxhere

Как снять зуд от укуса Укус комара обычно вызывает зуд, но даже если ранка не чешется, ее необходимо продезинфицировать. Для этого можно использовать спирт, хлоргексидин или спиртовой раствор. «Можно помазать специальными кремчиками, которые снимают зуд. Особенно это актуально у детей, потому что маленький ребенок терпеть не будет. Он будет все время это расчесывать, и вместо укуса он может втереть с пальчиков вторичную инфекцию. То есть там будет нагноение, но уже за счет вторичной инфекции», — предупредил эксперт. Самым безопасным и распространенным средством от комаров считается ДЭТА. Его открыли очень давно, рассказал Болибок. «Синтетическое маслообразное соединение. Открыли его в каких-то растительных продуктах, а потом стали синтезировать. Это масло является очень сильным отпугивающим веществом. Называется репеллент — отпугивающее вещество от комаров и других кровососущих насекомых. Им запах не нравится, они, соответственно, не нападают», — объяснил он. Среди народных средств от укусов комаров самым эффективным считает масло гвоздики.

Эссенция, настойка гвоздики. В свое время даже выпускался одеколон «Гвоздика» — так и назывался, комаров отпугивать. Запах гвоздики их отпугивает. Владимир Болибок иммунолог

Фото: Pxhere

Как защититься от комаров Жилье от насекомых защищает москитная сетка. Если комаров очень много, москитную сетку нужно размещать над кроватью. «Есть специальные такие [сетки], они балдахином цепляются под потолком и закрывают саму кровать», — объяснил эксперт. Он посоветовал использовать фумигаторы. Сейчас существуют разные модели — с таблетками и жидкостями, а также антимоскитные спирали и тлеющие стержни.

Наиболее удобно пользоваться жидкостью для фумигаторов. Там один флакончик, его хватает на месяц или больше. Владимир Болибок иммунолог

Фото: Pxhere

Опасны ли комары для животных Питомец, как и человек, может подхватить инфекцию из-за укуса комара, согласно данным Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. Самым распространенным недугом считается дирофиляриоз — это глистное заболевание грозит серьезными проблемами с сердечно-сосудистой системой. Заражение может обернуться даже смертью животного. Еще одно опасное заболевание, передающееся через укусы комаров питомцам, это лейшманиоз. Инфекция может затронуть печень, почки и кожу животного. Если вовремя не выявить заразу и не начать лечение, питомец умрет, предупредил Pharmcontrol. Угрозой для кошек и собак является вирус лихорадки Западного Нила. Он способен спровоцировать слабость, лихорадку, потерю аппетита и расстройства нервной системы. Для защиты питомцев от укусов комаров ветеринары советуют использовать репелленты. Важно убирать стоячую воду вокруг дома и своевременно обращаться в ветклиники. Минздрав России ранее перечислил основные симптомы лихорадки Западного Нила. К ним отнесли повышение температуры, слабость, боль в пояснице, мышцах и глазных яблоках.