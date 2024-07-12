Врач Хухрев посоветовал использовать антигистаминные для снятия зуда при укусе комара

При укусе комара ни в коем случае нельзя расчесывать место контакта с насекомым. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

Он объяснил, что при расчесывании укуса можно занести опасное заболевания. В группе риска — люди с диабетом.

«Укус комара может вызвать целлюлиты, но не те, что бывают при лишнем весе. Это реакция на стрептококковую инфекцию, которая бывает у людей с диабетом, с застойными явлениями в ногах», — отметил врач.

Он добавил, что при сильном зуде лучше принять антигистаминное. Если человек все же расчесал укус, нужно заклеить ранки бактерицидным пластиком.