Биолог Темников назвал москитную сетку лучшей защитой от комаров

Самым эффективным средством от комаров остаются москитные сетки на оконные и дверные проемы. Об этом рассказал замдекана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Андрей Темников в беседе с News.ru.

По словам специалиста, если окна деревянные, можно использовать марлю или другие похожие материалы. Кроме сеток эффективными в борьбе с комарами будут ультразвуковые отпугиватели со звуками на высоких частотах, неслышимыми для человека.

Также летом можно использовать фумигаторы и распылять эфирные масла. Комары не выносят ароматов можжевельника, эвкалипта, лемонграсса, лаванды, отметил Темников.