Фитотерапевт Степенский: лавандовое и мятное эфирные масла защитят от укусов комаров

Фитотерапевт Андрей Степенский рассказал, как защититься от назойливых комаров, если под рукой не оказалось специального средства. Слова медика опубликовала радиостанция Sputnik.
Врач посоветовал обратить внимание на эфирные масла. В данной ситуации отлично подойдут лавандовое, мятное, гвоздичное, эвкалиптовое. Несколько капель в ароматической лампе помогут отпугнуть насекомых.
Эксперт отметил, что аналогичными свойствами обладают хвойные и цитрусовые растения. Комарам также не нравится аромат герани, мелиссы и чабреца.