Терапевт Баранова рассказала, что алоэ вера поможет облегчить зуд от укусов комаров

Некоторые народные средства помогают облегчить зуд после укусов комаров. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-терапевт Ирина Баранова, написало издание «7Дней» .

Например, алоэ вера обладает успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Приложенное на место укуса растение поможет уменьшить зуд и снять воспаление. Его можно использовать несколько раз в день.

По словам Барановой, похожими свойствами обладает эфирное масло чайного дерева. Оно предотвращает инфекцию и также снимает зуд. Можно смешать несколько капель этого масла с оливковым и нанести на место укуса. Достаточно обрабатывать кожу два-три раза в день.