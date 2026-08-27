Сегодня 12:13 Новые правила трансплантации в России: кому помогут нервы, кожа и кости доноров Врач Алтыева: новые правила трансплантации помогут спасать пациентов Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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С 1 сентября 2026 года в России расширяется список разрешенных для трансплантации тканей. Теперь в него официально включены кожа — эпидермис и дерма, кости и их фрагменты, нервы, а также спинной мозг и его части. Как будут работать новые правила, кому они помогут и почему эксперты называют это прорывом, разбирался 360.ru.

Что меняется с 1 сентября Совместный приказ Минздрава России и РАН официально добавляет в перечень разрешенных для трансплантации объектов кожу и ее слои, кости и их фрагменты, нервы и спинной мозг. Новые правила утверждены на пятилетний период и будут действовать до 1 сентября 2031 года. Из перечня при этом исключили кости свода черепа и нижней челюсти. «Ключевое нововведение — эти операции станут бесплатными для пациентов по полису ОМС», — отметила в беседе с 360.ru кандидат медицинских наук, пластический хирург Аделина Алтыева.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, ожидается, что будут разработаны четкие клинические протоколы, а медучреждения и хирурги пройдут необходимое лицензирование и обучение.

Это важный шаг, который должен вывести медицинскую помощь на новый уровень. Аделина Алтыева

Как будет работать новая система на практике По словам собеседницы 360.ru, новые правила влекут за собой ряд значимых изменений. Одно из них — создание «банков тканей» нового формата. Раньше кожу и кости забирали эпизодически. Теперь при мультиорганном заборе у посмертного донора хирурги обязаны оценить пригодность длинных костей (бедренных, берцовых) и крупных нервных стволов. «Их не просто кладут в холодильник — кости подвергают криоконсервации и вакуумной сушке (лиофилизации), чтобы создать каркас, который не отторгается, а врастает в ткани пациента», — пояснила эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Еще один важный пункт — срочная HLA-типизация. В отличие от кожи, где совместимость не критична, для нервов и фрагментов спинного мозга нужна частичная иммунологическая совместимость.

Практически это означает, что в регионах создадут дежурные лаборатории, обязанные выдать результат за четыре-шесть часов с момента смерти донора.

Что касается спинного мозга, важно понимать: целиком его пересадить нельзя. В приказе речь идет о фрагментах — нейрональных стволовых клетках и шванновских клетках. «На практике это будет инъекция клеточной суспензии в зону травмы под контролем МРТ, а не пересадка целого органа», — уточнила кандидат медицинских наук. Как нововведения помогут спасать людей Новые правила открывают возможности для лечения пациентов, которые раньше были обречены на инвалидность или даже летальный исход. Онкология и саркомы Сейчас при удалении костной опухоли конечность часто ампутируют. Новый приказ позволяет сразу, в ходе одной операции, заместить удаленный фрагмент бедра донорским костным блоком из банка. «Это не просто сохраняет ногу — это возможность избежать инвалидности у детей и молодых людей», — подчеркнула Алтыева.

Фото: РИА «Новости»