Фестиваль волейбола для людей после трансплантации прошел в Люберцах
Турнир по волейболу в Дзержинском впервые организовали для тех, кто перенес трансплантацию органов, чтобы помочь им постепенно вернуться к спорту и просто пообщаться в поддерживающей обстановке. Поэтому формат получился скорее дружеским, а не соревновательным.
Фестиваль собрал около 25 участников из Подмосковья и других городов России. У каждого из них — своя история. У Гаврила Чемоханова из Якутии в 2013 году отказали почки. На принятие диагноза ушло три года, а в 2017-м нашлась донорская почка. После операции Гаврил Чемоханов отправился в Польшу на всемирные «Трансплант-игры», став их первым российским участником и собрав россыпь наград.
«Для меня это новый вид спорта, на песке совсем другие ощущения, но масса эмоций, заряд на полный день нам был обеспечен. Поэтому благодарю ребят, которые устраивают именно такие встречи для того, чтобы мы не терялись, приходили, общались, ну и всячески развивались», — поделился Гаврил Чемоханов.
Один из организаторов и судья соревнований Арсен Петросян отдал почку своему сыну. В связи с этим пришлось закончить с профессиональным футболом, но то решение он считает самым правильным в жизни. Сыну уже шесть лет, он здоров и счастлив. А Арсен решил продвигать спорт в другом направлении — вместе с руководителем организации «Трансплант Спорт» Элеонорой Ткачевой: пляжный футбол для людей, перенесших трансплантацию, уже есть, теперь будет и волейбол.
В этих соревнованиях решили обойтись без призовых мест, ведь все, кто принял участие в турнире, — уже победители.