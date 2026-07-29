Фестиваль волейбола для людей после трансплантации прошел в Люберцах

Турнир по волейболу в Дзержинском впервые организовали для тех, кто перенес трансплантацию органов, чтобы помочь им постепенно вернуться к спорту и просто пообщаться в поддерживающей обстановке. Поэтому формат получился скорее дружеским, а не соревновательным.

Фестиваль собрал около 25 участников из Подмосковья и других городов России. У каждого из них — своя история. У Гаврила Чемоханова из Якутии в 2013 году отказали почки. На принятие диагноза ушло три года, а в 2017-м нашлась донорская почка. После операции Гаврил Чемоханов отправился в Польшу на всемирные «Трансплант-игры», став их первым российским участником и собрав россыпь наград.

«Для меня это новый вид спорта, на песке совсем другие ощущения, но масса эмоций, заряд на полный день нам был обеспечен. Поэтому благодарю ребят, которые устраивают именно такие встречи для того, чтобы мы не терялись, приходили, общались, ну и всячески развивались», — поделился Гаврил Чемоханов.