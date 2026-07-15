Свыше 830 жителей Подмосковья вступили в регистр доноров костного мозга с января

Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к федеральному регистру доноров костного мозга. Сделать это могут все желающие в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.

В таких случаях единственным эффективным методом лечения может стать трансплантация костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток.

Костный мозг выполняет ключевую роль в системе кроветворения. Однако при ряде тяжелых заболеваний, включая онкологические, гематологические и некоторые наследственные патологии, его работа нарушается.

Забор всего 5% стволовых клеток донора не наносит вреда его здоровью — клеточный состав быстро восполняется. При этом для пациента, нуждающегося в трансплантации, это шанс на сохранение жизни. В этом году к регистру доноров присоединились 835 жителей Подмосковья, что на 219 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вступить в регистр могут добровольцы в возрасте от 18 до 45 лет, хотя специалисты рекомендуют сделать это до достижения 35 лет. Для регистрации необходимо подать заявку через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье» . После этого с будущим донором свяжутся сотрудники Московского областного центра крови, чтобы согласовать дату посещения.

Во время визита у кандидата берут образец крови для HLA-типирования — исследования, позволяющего определить генетическую совместимость с потенциальными реципиентами. Вероятность найти полностью подходящего донора крайне мала — примерно один случай на 10 тысяч человек, поэтому расширение федерального регистра остается одной из важнейших задач для системы здравоохранения.

Подробную информацию о донорстве костного мозга, порядке вступления в регистр и особенностях процедуры можно найти на официальном сайте донорского движения Московской области.