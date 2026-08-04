Кардиохирург Рябцев рассказал, что врачи используют искусственные системы поддержки сердца перед трансплантацией

Нехватка донорских органов — одна из главных проблем трансплантологии. В связи с этим врачи прибегают к использованию искусственных систем поддержки сердца. Они помогают улучшить состояние пациентов и подготовить их к пересадке. Заведующий кардиохирургическим отделением НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России Дмитрий Рябцев рассказал «Известиям» , что такие системы могут улучшить состояние ребенка и подготовить его к трансплантации сердца.

Это также позволяет выиграть время, чтобы пациент вырос и окреп, и операция могла быть проведена в более безопасных условиях.

В редких случаях, менее чем в 10%, возможно восстановление функции собственного сердца при использовании таких систем. Такое чаще происходит у детей, перенесших вирусное или инфекционное поражение миокарда.

По словам специалиста, в большинстве случаев речь идет о пациентах с кардиомиопатиями, которые часто имеют генетическую природу, а также о детях с врожденными пороками сердца. В таких ситуациях трансплантация сердца остается основным методом лечения.