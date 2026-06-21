Сегодня 16:07 Ягодный ликбез для мам. Когда и как вводить черешню, малину и клубнику в детский рацион Врач Соломатина: чем светлее ягода, тем ниже вероятность аллергии на нее 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Лето — лучшее время для того, чтобы обогатить детский рацион свежими витаминами. Ягодный сезон уже стартовал, однако, несмотря на всю пользу, подходить к введению клубники, малины или вишни в меню ребенка нужно без спешки, наблюдая за реакцией организма. Как выбрать самые безопасные плоды, с какого возраста можно давать их детям и в каком количестве, разбирался 360.ru.

Самые безопасные ягоды: с чего начать знакомство Вопрос введения ягод в детский рацион волнует многих родителей, и это неудивительно: яркие плоды часто вызывают аллергические реакции. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, ключевое правило при знакомстве ребенка с новым лакомством — выбирать плоды, не содержащие интенсивного пигмента. «Чем светлее ягодка или фрукт, тем лучше. Смородина белая, бананы, яблоки — вот с чего стоит начинать», — посоветовала эксперт. Эти плоды гораздо реже провоцируют нежелательные реакции, поэтому их можно вводить в прикорм уже в восемь-девять месяцев, а иногда даже раньше — с семи месяцев. А вот с красными ягодами — клубникой, малиной, яркой черешней — спешить не стоит. Их лучше отложить до года, а в некоторых случаях, особенно при склонности ребенка к аллергии, и до полутора лет.

Более крупные порции — около 150 граммов — точно лучше давать после полутора лет. А полноценно заменять ягодами какой-то перекус можно с трех лет. Елена Соломатина

Важно понимать, что даже самые безопасные, на первый взгляд, ягоды могут вызвать неожиданную реакцию. Например, черника, которая редко выступает аллергеном, обладает закрепляющим эффектом. Другие ягоды, напротив, содержат много клетчатки и могут вызывать брожение и дискомфорт. Поэтому метод аккуратных проб и наблюдение за реакцией ребенка — основа безопасного введения любого нового продукта.

Фото: РИА «Новости»

«Начинать нужно буквально с половинки чайной ложечки в первой половине дня, чтобы успеть понаблюдать за реакцией в течение дня. На ночь давать новые ягоды не стоит», — подчеркнула собеседница 360.ru. Аллергия или индивидуальная непереносимость: в чем разница Аллергические реакции действительно являются одной из самых распространенных проблем при введении ягод в рацион. Их яркий цвет обусловлен антоцианами — мощными антиоксидантами, но именно они чаще всего и становятся виновниками аллергии.

Клубника, цитрусовые очень часто вызывают аллергию. А это опасная история. Может начаться отек Квинке, а он чреват летальным исходом.

Но есть и другая нежелательная реакция со стороны детского организма — индивидуальная непереносимость. Она, как правило, проявляется менее остро, чем аллергия, хотя тоже доставляет дискомфорт. «Непереносимость может вызывать диспепсию, дискомфорт, покраснение, зуд, диарею. Это все проходит, но все равно дает нагрузку на иммунную систему», — пояснила Соломатина. При этом в некоторых случаях реакция может быть дозозависимой: несколько ягод организм ребенка воспринимает нормально, а уже горсть провоцирует неприятные симптомы. В том числе поэтому так важно вводить новые плоды постепенно и в малых количествах.

Фото: РИА «Новости»

Врач отметила, что современные дети растут в совершенно иных условиях, чем когда-то их родители. Раньше было нормой, когда ребенок ел ягоды в больших количествах прямо с куста на даче, не обращая внимания даже на возможную грязь или червячков. И организм, чаще всего, справлялся с нагрузкой. Однако сегодня подход должен быть гораздо более взвешенным. Экология, качество продуктов, образ жизни — все это влияет на формирование иммунного ответа.

Сейчас аллергенная настроенность значительно выше, иммунная система в силу ряда причин более возбужденная, она реагирует даже на безобидные вызовы. Поэтому нужно за этим следить внимательнее.

Ягоды с косточками: особая зона риска По словам специалиста, отдельного внимания заслуживают ягоды и фрукты с косточками: вишня, черешня, слива, абрикосы. С ними связаны не только возможные аллергические риски, но и другие вполне реальные опасности для здоровья ребенка. «Вишню, черешню с косточками лучше давать после трех лет, чтобы ребенок уже мог нормально выплевывать косточки», — порекомендовала диетолог. Поскольку косточка черешни или вишни довольно мелкая и гладкая, ее легко случайно проглотить, особенно если ребенок угощается во время игры или катания на качелях. «Одна-две косточки не страшны: они выйдут естественным путем. Но если ребенок наглотается много, может потребоваться даже хирургическое вмешательство», — предупредила Соломатина.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, нельзя и разгрызать косточки: в их сердцевине содержится амигдалин — вещество, которое при попадании в организм расщепляется ферментами, выделяя синильную кислоту, фактически яд, представляющий смертельную опасность. Сколько можно съесть: нормы и разумный подход В вопросе о норме потребления ягод для детей, по словам диетолога, нет точного универсального ответа. Все зависит от множества факторов: возраста ребенка, его индивидуальных особенностей, реакции на питание в целом и прочего. Однако примерные ориентиры все же существуют. Для самых маленьких, у которых только начинается знакомство с ягодами, порция измеряется буквально несколькими штуками: три или четыре мелких клубничины или малины.

Начинать вообще с одной ягодки, и то сначала рекомендуется снять кожицу с вишни или черешни, убрать косточку, дать мякоть, а уже потом, убедившись в нормальной реакции, давать ягоды целиком.

Именно яркая красная кожица является самой аллергенной частью у таких плодов. Но с клубникой или малиной фокус не пройдет, поэтому подход к их введению должен быть еще осторожнее.

Даже если детский организм хорошо воспринял какую-либо ягоду, переедать все равно не стоит. Если ребенок просит добавки, стоит предложить ему другие виды ягод в течение дня, тоже в разумных количествах. «Все равно органических кислот в ягодах много. На нежный желудочно-кишечный тракт ребенка они могут подействовать раздражающе», — предупредила Соломатина.

Фото: РИА «Новости»

Как выбирать и подготавливать ягоды для детей Качество ягод — еще один важный аспект, на который обратила внимание диетолог. К сожалению, сегодня их редко выращивают в идеальных экологических условиях, даже если речь идет об урожае с собственной дачи. «Экология, пыль от дорог, промышленные предприятия — все это оседает на плодах», — пояснила эксперт. Еще больше это касается привозных фруктов и ягод, которые обрабатывают фунгицидами для продления срока хранения и защиты от насекомых. Их нужно особенно тщательно промывать, а иногда даже снимать шкурку. Врач порекомендовала при покупке отдавать предпочтение ягодам в порционных коробочках: они меньше подвергаются перекладыванию и контакту с загрязненными поверхностями. Мытье перед подачей обязательно, даже если плоды выглядят абсолютно чистыми. «Были серьезные случаи, когда, например, люди купили арбуз, рядом с которым в магазине травили тараканов, и тяжело отравились. Хотя арбузную корку не едят, но вещества попали с нее на мякоть, и все. Степень отравления зависит от концентрации и устойчивости иммунной системы, но дети относятся к одной из самых уязвимых категорий», — заключила эксперт.