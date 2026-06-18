Врач Русакова уточнила суточную норму черешни

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала Москве 24 , что суточная норма черешни для взрослого составляет до 300 граммов. Однако при проблемах с углеводным обменом, например при сахарном диабете, количество ягод стоит сократить до 120 граммов.

Русакова отметила, что черешня полезна для здоровья, поскольку содержит витамины групп В, С и А, а также комплекс минералов, таких как магний, железо, йод, медь. Темные сорта богаты антиоксидантами, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, черешня помогает при запорах, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, а благодаря мелатонину нормализует сон.

Однако есть ситуации, когда от черешни лучше отказаться. Так, детям до двух лет черешню давать не стоит из-за риска аллергической реакции и опасности удушья косточкой. При острых заболеваниях, таких как панкреатит и гастрит, черешня может вызвать обострение. Также отказаться от черешни стоит людям, которые склонны к диарее и газообразованию.

При выборе ягод нужно обращать внимание на их внешний вид. Черешня должна быть пухлой, с ярким насыщенным цветом, который соответствует сорту. Ягоды, у которых видны трещины или вмятины, лучше не брать. Запах должен быть свежим и ягодным, без признаков брожения.

«На поврежденных и плохо вымытых ягодах могут присутствовать возбудители сальмонеллеза, гельминты и личинки насекомых», — перечислила врач.

Поэтому важно покупать черешню в местах с санитарным контролем и наличием сертификационных документов.