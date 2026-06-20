Nutrients: черника и темный виноград полезны для здоровья сердца

Регулярное употребление черники и темного винограда может быть полезным для сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые, сообщил «Ридус» со ссылкой на Nutrients.

По данным исследователей, полифенолы, антоцианы и ресвератрол, содержащиеся в этих ягодах, улучшают здоровье сердца и сосудов. Наибольший эффект замечен в улучшении функции эндотелия — внутренней оболочки сосудов, которая отвечает за кровообращение.

Особенно полезно употребление черники и винограда для людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокий уровень холестерина, избыточный вес, высокое артериальное давление или метаболический синдром.