Жители Москвы с начала лета купили более 50 тонн клубники

С начала лета москвичи приобрели на столичных ярмарках более 50 тонн клубники. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Первые партии поступили в мае из южных регионов. С началом июня клубнику начали привозить фермеры из Центральной России — Тамбовской, Тульской и других областей.

Их ягода ценится за насыщенный вкус, который формируется благодаря перепаду дневных и ночных температур. Это способствует накоплению сахара и делает плоды плотными и сочными.

Клубника входит в число самых полезных летних ягод, сообщила детский врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина. В ней содержится много витамина С, воды и относительно мало калорий.

Однако в случае переедания клубника, черешня и другие ягоды могут вызывать вздутие и тяжесть в желудке, так как в них содержатся фруктоза, клетчатка и органические кислоты.