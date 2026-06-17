Врач Дианова объяснила, почему от клубники и черешни может болеть живот

Клубника, черешня и другие ягоды могут вызывать вздутие и тяжесть в желудке. Главная причина — переедание. Об этом 360.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

Специалист объяснила, что в ягодах содержатся фруктоза, клетчатка и органические кислоты. При переедании они дают неприятные симптомы, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника.

«Все упирается всегда в дозу, то есть сколько мы съедим за один прием пищи. Есть норма и ее нельзя превышать», — сказала Дианова.

По словам врача, безопасная порция составляет 150 граммов ягод или фруктов для женщин и максимум 200 граммов для мужчин. Она посоветовала добавить к ним немного орехов, чтобы получился сбалансированный перекус.

«Не надо есть много за один раз. Вот это ключевое, чем все грешат», — подчеркнула врач.

Дианова напомнила, что в день лучше съедать три порции овощей и только две порции фруктов, ягод или сухофруктов. Она призвала не покупать сразу килограмм черешни или клубники, чтобы потом не жаловаться на тяжесть в желудке.

«Это же черешня, она такая дорогая, один раз куплю и наемся до отвала. Я все это знаю, как мыслят люди, но это не работает. Надо покупать, как еврейский жмот, по 150 граммов каждый день, если человек живет один. Съесть, а потом через пару дней еще. Вот так и надо проживать сезон, а не покупать сразу килограмм, а потом жаловаться гастронтерологу», — заключила Дианова.

Ранее диетолог предупредила, что пропуск приемов пищи в жару и вечернее переедание могут привести к набору веса, инсулинорезистентности, ухудшению работы желудочно-кишечного тракта и раннему старению.