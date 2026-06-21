Соду и уксус назвали лучшими средствами для смывания пестицидов с клубники

Ученые из Экологической рабочей группы (Environmental Working Group) выяснили, что для очищения клубники, ежевики и черники от внешних пестицидов нужно замочить ягоды в растворе уксуса или соды. Об этом сообщила пресс-служба Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Летние ягоды богаты полезными антиоксидантами, клетчаткой и витамином С, но содержат остатки пестицидов. Малину обрабатывают иначе, поэтому она не вошла в составленную американскими учеными «Грязную дюжину». Зато в антирейтинг попали клубника, черника и ежевика.

На поверхности ягод исследователи обнаружили пиретроиды, ПФАС, органофосфаты, нейротоксины, неоникотиноиды и фунгициды. Эти вещества приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, раку, генетическим повреждениям, снижению концентрации внимания у детей и бесплодию у мужчин.

От них можно избавиться, замочив ягоды в растворе из одной чайной ложки соды на две чашки воды. Голубику следует держать 5-10 минут, клубнику и ежевику не дольше 60 секунд.

Уксус тоже может избавить от остатков пестицидов, но изменит вкус ягод. На одну часть эссенции ученые посоветовали добавить три-четыре части воды.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать зрелый арбуз. Специалисты призвали не полагаться на сухую плодоножку и глухой звук при простукивании.