Россияне стали активнее увлекаться грибным туризмом

Грибные туры становятся все более востребованными у россиян, а сам формат развивается как альтернатива быстрому и цифровому образу жизни, сообщает Sputnik .

Грибной туризм набирает популярность в России. Эксперт по туризму, стратегический партнер Trends Travel Consalting Мария Киселева объяснила, что «тихая охота» привлекает людей возможностью замедлиться и переключиться с цифрового шума на контакт с природой.

Киселева рассказала, что в таких поездках нет готового сценария и точных точек на карте. По ее словам, важен не столько результат, сколько сам процесс наблюдения, поиска и погружения в лесную среду.

Эксперт отметила, что формат пришел из Европы, где особенно развиты трюфельные туры. Она напомнила, что ежегодно Международную ярмарку белого трюфеля посещают более 100 000 человек, а мировой рынок трюфельного туризма растет на 7-10% в год.

По словам Киселевой, такой туризм поддерживает малые территории и сельские сообщества. В России, добавила она, есть потенциал для развития этого направления: черный летний трюфель растет на Черноморском побережье, в Крыму и на Кавказе, а спрос смещается к авторским турам с микологами, прогулками и гастрономическими программами.