13 августа 2026 20:48 Кладезь витаминов в 34 калориях. Чем полезна брокколи и как правильно ее есть Нутрициолог Белюга: в брокколи много клетчатки, улучшающей работу кишечника Фото: Ilya Moskovets / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Брокколи давно и по праву заслужила звание одного из самых полезных овощей. Специалисты в области питания называют ее суперфудом за уникальный состав, а агрономы — одной из наиболее простых культур для выращивания. Как часто стоит есть брокколи, кому нужно употреблять ее с осторожностью и как сохранить урожай до зимы, разбирался 360.ru.

Почему брокколи называют суперфудом Брокколи — это не просто низкокалорийный овощ. В 100 граммах действительно содержится всего 34 калории, но при этом в них же присутствует вся суточная норма витамина С и впечатляющий набор микроэлементов. «Брокколи богата витаминами и минералами. Помимо витамина С, который поддерживает иммунитет, помогает усваиваться коллагену и улучшает состояние кожи, она содержит витамин К, который важен для свертываемости крови и здоровья костей, а также фолиевую кислоту, необходимую при беременности и для кроветворения», — рассказала в беседе с 360.ru врач-диетолог и нутрициолог Евгения Белюга. По содержанию белка брокколи превосходит картофель и спаржу, а по разнообразию аминокислотного состава ее даже сравнивают с говядиной.

Фото: Ilya Moskovets / www.globallookpress.com

Но главное богатство суперфуда — сульфорафан. Это мощный антиоксидант, который активирует ферменты печени, помогающие выводить токсины. Удивительно, но сульфорафан образуется только при нарезании или тщательном пережевывании сырого овоща: в этот момент разрушаются клетки и запускается необходимая химическая реакция. В результате соединение начинает работать как щит для нашего организма, замедляя процессы старения.

В брокколи также много клетчатки, улучшающей работу кишечника, способствующей росту полезной микрофлоры и снижению уровня плохого холестерина. Косвенно этот овощ будет поддерживать эластичность сосудов и способствовать регулированию давления. Кроме того, благодаря бета-каротину и зеаксантину он помогает защищать сетчатку глаз от возрастных изменений. Евгения Белюга

Наконец, благодаря содержанию клетчатки и низкой калорийности брокколи увеличивает качество сытости и помогает похудеть. Можно ли есть брокколи каждый день Эксперты однозначно советуют включить брокколи в рацион в целом, однако мнения насчет ежедневного употребления продукта разнятся. Некоторые специалисты отмечают, что абсолютно здоровый человек может есть овощ каждый день в умеренных количествах (около 150-200 граммов), другие призывают остановиться на частоте в два-три раза в неделю. «Если, допустим, у человека есть нарушения работы кишечника, склонность к вздутиям, острый панкреатит, гастрит или заболевания щитовидной железы, то продукт следует минимизировать. Например, один раз в месяц, 100-150 граммов максимум. Все зависит от переносимости, потому что есть противопоказания», — пояснила нутрициолог.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Противопоказания: кому брокколи может навредить Действительно, несмотря на всю пользу, брокколи — продукт не для всех. Собеседница 360.ru детально объяснила, почему при некоторых состояниях стоит ограничить или полностью исключить этот овощ из рациона. Щитовидная железа и зобогенные вещества Брокколи относится к так называемым зобогенным продуктам из-за содержания гойтрогенов — веществ, которые мешают усвоению йода и могут угнетать функцию щитовидной железы. «Особенно это актуально при гипотиреозе или дефиците йода. В этих случаях термическая обработка обязательна, она снижает количество веществ. При выраженных проблемах щитовидной железы от брокколи лучше отказаться», — отметила Белюга. Препараты для разжижения крови Брокколи богата витамином К, который участвует в свертываемости крови. Если человек принимает антикоагулянты, например варфарин, высокое содержание витамина К может снизить эффективность лекарства.

Фото: Andrey Turusov / www.globallookpress.com

Вздутие и синдром раздраженного кишечника Овощ содержит ферментируемые углеводы, которые тяжело перевариваются и вызывают газообразование. При синдроме раздраженного кишечника или склонности к метеоризму продукт лучше есть в вареном виде, сочетая с тмином, фенхелем или имбирем, чтобы снизить газообразование. Кроме того, сырая брокколи может раздражать слизистую желудка из-за грубой клетчатки и органических кислот, поэтому при гастрите или язве ее рекомендуют употреблять только в вареном или тушеном виде. Как вырастить брокколи на даче Вопреки стереотипам, вырастить брокколи на собственном участке очень просто. Агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с 360.ru назвал культуру одной из самых неприхотливых.

Никаких особенностей или секретов нет: посеяли, посадили — и забыли. Потом убрали, когда у них головки уже развелись в полной мере. По-моему, это одна из наиболее простых культур. Михаил Воробьев

К плюсам выращивания брокколи можно отнести быстрый рост (от всходов до спелой головки проходит всего два-три месяца), стойкость к холоду (растение любит умеренную прохладу и даже не боится легких заморозков) и несложный уход: культура требует меньше внимания к составу почвы, чем привередливая цветная капуста. Для получения крепкой рассады агрономы советуют сеять семена в марте в домашних условиях или теплице. В открытый грунт подросшие растения высаживают в мае, когда почва прогреется примерно до +12…+15 градусов. Между кустами следует оставлять 40–50 сантиметров. В лунку рекомендуют добавлять перегной, золу и суперфосфат: это ускоряет рост и защищает от болезней.

Фото: РИА «Новости»