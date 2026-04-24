Садовод Самойлова призвала сеять капусту с 1 по 10 мая

Многие дачники совершают ошибку, начиная сеять капусту слишком рано, что часто приводит к слабой рассаде и лишним хлопотам. Садовод с 30-летним стажем, автор книг и блогер Светлана Самойлова рассказала URA.RU , как правильно подойти к посеву и когда лучше сеять капусту в Подмосковье в 2026 году.

Капуста — культура холодостойкая, и выращивать ее в квартире проблематично из-за жары и недостатка свежего воздуха. В Подмосковье капусту на рассаду нужно сеять с 1 по 10 мая. Даже посев в середине месяца даст отличный результат.

Если посеять раньше, например, в квартире, урожай можно получить уже в августе, но возникнет проблема с переизбытком овощей. Более разумный подход — сместить сроки и получить урожай ближе к осени.

Идеальный вариант — теплица или грядка под пленкой. Самойлова сеет капусту между огурцами.

«Я использую северную грядку в теплице, где растут огурцы. Пока они только набирают силу, капуста успевает вырасти», — рассказала эксперт.

К моменту, когда огурцы разрастаются, рассаду капусты уже можно пересаживать в открытый грунт.

В мае можно высевать практически все основные виды капусты: цветную, брокколи, краснокочанную, савойскую, кольраби, листовую капусту (кейл). При этом савойскую капусту лучше сеять в небольших количествах — она плохо хранится. От белокочанной капусты некоторые дачники отказываются вовсе из-за вредителей и сложности ухода.