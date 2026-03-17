Izhlife: гинекологи рекомендуют включать брокколи в ежедневный рацион женщинам с гормональными сбоями

Брокколи — один из самых полезных овощей, который стоит включить в рацион. Этот вид капусты, завезенный с берегов Средиземноморья, ценится за свои уникальные питательные свойства, написал Izhlife .

В брокколи содержится множество витаминов: С, А, D, Е, K, PP, U, а также бета-каротин и фолиевая кислота. Овощ богат микроэлементами, такими как магний, кальций, калий, селен, железо, натрий, фосфор, медь и цинк. Кроме того, в брокколи много клетчатки, хлорофилла и аминокислот.

Полезные свойства брокколи:

— Противодействует раковым клеткам благодаря высокому содержанию глюкорафанина. — Улучшает пищеварение: клетчатка и антиоксиданты ускоряют обмен веществ. — Укрепляет сердце и сосуды: регулярное потребление брокколи снижает холестерин и укрепляет стенки сосудов. — Помогает при диабете: сульфорафан в составе стабилизирует уровень сахара в крови. — Заботится о почках: флавоноиды улучшают кровообращение почек и защищают от инфекций. — Поддерживает работу мозга и кожи: замедляет старение кожи, улучшает память и когнитивные функции. — Укрепляет кости и зубы: кальций и магний укрепляют опорно-двигательную систему.

Гинекологи рекомендуют включать брокколи в ежедневный рацион женщинам с гормональными сбоями или проблемами с репродуктивным здоровьем. Также научно доказано, что брокколи помогает предотвратить развитие рака молочной железы.