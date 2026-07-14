Focus: чечевица и шпинат попали в топ лучших продуктов для улучшения работы кишечника

Для улучшения работы кишечника и поддержания здоровья микрофлоры важно включить в рацион продукты, богатые клетчаткой. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Focus.

Одними из наиболее ценных источников пищевых волокон являются бобовые: чечевица, нут и фасоль. Эти продукты помогают дольше сохранять чувство сытости.

В список продуктов, полезных для кишечника, входят овощи, такие как брокколи, шпинат, морковь и брюссельская капуста. Кроме того, стоит упомянуть орехи и семена, например льняное семя и семена чиа. Они содержат клетчатку и другие важные вещества.

Среди фруктов особое внимание уделяется ягодам, таким как малина и черника. Они богаты пищевыми волокнами и растительными соединениями, способствующими разнообразию кишечной микрофлоры.