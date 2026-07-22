Офтальмолог Ворыханова отметила, что сбалансированное питание может помочь в профилактике проблем с глазами

Сбалансированное питание может помочь в профилактике проблем с глазами. Об этом «Газете.Ru» сообщила офтальмолог Ирина Ворыханова.

Она подчеркнула, что жирная морская рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, тунец и сардины, содержит Омега-3, которая поддерживает здоровье сетчатки, написал KP.RU.

По словам специалиста, оранжевые овощи и фрукты — морковь, тыква, батат, абрикосы — богаты бета-каротином. Он превращается в витамин A, который отвечает за сумеречное зрение. Листовые зеленые овощи — шпинат, брокколи, руккола, капуста — содержат лютеин и зеаксантин. Эти вещества защищают сетчатку от ультрафиолета и окислительного стресса.

Ягоды — черника, голубика, ежевика, черная смородина — благодаря антоцианам укрепляют мелкие сосуды глаз. Полезны для зрения и бобовые, а также орехи и семена.