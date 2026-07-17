Нутрициолог Шарапова отметила, что в капусте содержится максимальное количество полезных волокон

Летом россияне стали заметно чаще включать овощи в свой рацион: об этом свидетельствуют результаты опроса, согласно которому 77% участников исследования сообщили об изменении своих пищевых привычек. Причем 40% признались, что стали есть овощи значительно чаще, чем зимой. Почти 60% опрошенных добавляют их в меню ежедневно, еще треть — несколько раз в неделю. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Авторадио рассказала о пользе различных овощей.

По ее словам, если говорить об объеме клетчатки, то лучше отдать предпочтение капустам разного вида (брокколи, белокочанной, краснокочанной), а также моркови, зеленому горошку, свекле и тыкве. Именно в них содержится максимальное количество полезных волокон. Другие овощи, такие как огурцы, кабачки или салат айсберг, содержат больше воды, чем клетчатки, но они все равно полезны для поддержания водного баланса организма. При этом абсолютным лидером по содержанию клетчатки остается горошек и все виды капусты.

При этом небольшая часть респондентов (4%) летом стала есть овощи реже. Чаще всего это объяснялось снижением качества продукции, ростом цен или недостаточным выбором в магазинах.