Состоявшая накануне прямая линия с президентом России Владимиром Путиным традиционно стала ключевым событием, подводящим черту под уходящим годом. На мероприятии глава государства затронул широкий список тем — от цен на продукты до ситуации на фронте и перспектив мирного урегулирования. Чтобы глубже проанализировать самые острые вопросы, прозвучавшие в Гостином Дворе, 360.ru обратился к специалистам.

Ключевая ставка: запретительная мера или путь к стабильности? Прямо во время эфира Центробанк России принял решение о пятом подряд снижении ключевой ставки — до 16% годовых. Комментируя этот шаг, ожидаемый рынком, президент подчеркнул независимость регулятора. «Я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения», — сказал он. Несмотря на положительную, казалось бы, тенденцию, экономист Александр Дудчак назвал ставку на уровне 16% запретительной мерой для реального сектора экономики.

Для бизнеса малого, среднего и крупного при такой ставке развиваться невозможно. Александр Дудчак

Он обратил внимание на парадокс: ЦБ, борясь с инфляцией путем ограничения спроса через дорогие кредиты, может добиться обратного эффекта. Снижение производства ведет к сокращению товарной массы, что в итоге снова толкает цены вверх.

Альтернатива, по мнению собеседника 360.ru, — это стимулирование предложения. «Можно допустить определенную инфляцию, для того чтобы производители товара, на который есть спрос, могли создать производство», — пояснил он. Дудчак также напомнил, что в Конституции на ЦБ возложена ответственность за стабильность рубля, а не только за таргетирование инфляции. Таким образом, вопрос об эффективности текущей политики остается открытым. Мирный план Трампа и европейские подсвинки Одной из самых резонансных тем прямой линии стали перспективы мирных переговоров по Украине. Путин, упомянув возможное урегулирование по плану американского лидера Дональда Трампа, дал жесткую оценку позиции Европы, дважды назвав некоторых ее представителей подсвинками. Политолог Павел Фельдман интерпретировал это как четкий сигнал: Россия видит путь к миру, но Киев и его европейские покровители этому препятствуют. «Страна, которая терпит поражение на поле боя, достойна капитуляции. Ни на что большее она претендовать не может», — заявил эксперт.

По его словам, возможны два дальнейших сценария: так называемая мягкая капитуляция Украины в результате переговоров или достижение целей СВО исключительно военным путем. В вероятность второго исхода собеседник 360.ru верит больше. Также Фельдман задался вопросом о том, кто же является «мамой-хрюшкой» для европейских подсвинков. Политолог предположил, что речь идет не о нынешней администрации Трампа, а о Демократической партии США, стоявшей у истоков украинского кризиса 2014 года. Эксперт не исключил, что киевский режим может пытаться тянуть время до промежуточных выборов в США в 2026 году в надежде на реванш демократов. Дроны: почему «Баба-яга» не страшна, а оптоволокно — прорыв Обсуждение беспилотников на прямой линии выявило важный тренд: война дронов перешла в качественно новую фазу. Впрочем, по словам основателя учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максима Кондратьева, украинские БПЛА не так мощны, как может казаться.

Тяжелые гексакоптеры «Баба-яга», которыми любят хвастаться ВСУ, эксперт назвал слишком разрекламированными. По его словам, это переоборудованные сельскохозяйственные дроны, не содержащие технологических инноваций. Уязвимость — размер, шум и низкая скорость, что в дневное время делает из них весьма легкую цель. Россия же, напротив, демонстрирует технологическое превосходство. FPV-дроны на оптоволокне (например, «Князь Вандал Новгородский»): неуязвимы для радиоэлектронной борьбы, могут управляться на расстоянии до 50 километров.

Дальние ударные БПЛА (например, «Герань-2»): способны поражать цели на глубине до 2000 километров, а новейшая модификация «Герани» оснащена ракетой «воздух-воздух» для охоты на вражескую авиацию. Кроме того, как подчеркнул Кондратьев, опыт бойцов — операторов БПЛА в дальнейшем будет востребован и на гражданке: те же дроны с тепловизором могут искать не только диверсантов, но и заблудившихся детей, доставляя теплые вещи, пока к ним идут спасатели. Цены на продукты Одним из самых болезненных стал вопрос о значительном росте цен, особенно на рыбу. Путин признал разрыв между официальной статистикой и реальными ощущениями людей, но подчеркнул, что прямое регулирование цен со стороны государства приведет к дефициту и пустым полкам. Экономист Василий Колташов назвал главный косвенный инструмент влияния на ситуацию — курс рубля.

Самое лучшее средство от повышения цен — это укрепление рубля по отношению к американской валюте. Василий Колташов

По его словам, этот процесс уже идет. Именно укрепление нацвалюты в конце года позволило сделать дешевле некоторые импортные товары, например какао. Что касается повышения налогов (в частности, НДС до 22%), эксперт счел эту меру временной и связал сроки ее действия с завершением СВО.

В сфере малого бизнеса ужесточение налогового режима — это в том числе борьба с теневыми схемами, а не давление на добросовестных предпринимателей. Личное и предновогоднее Прямая линия с Путиным ознаменовалась не только серьезной аналитикой, но и весьма личным моментом. Корреспондент 360.ru Регина Орехова задала главе государства вопрос о том, влюблен ли он. «Да», — незамедлительно заявил российский лидер.

Журналистка отметила, что утвердительный ответ президента создал по-настоящему теплую предновогоднюю атмосферу.