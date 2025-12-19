Путин назвал опасной практику регулирования цен

Регулирование цен в условиях рыночной экономики очень опасно, потому что может привести к исчезновению товаров с полок магазинов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на «Итогах года».

Так глава государства ответил на вопрос об установлении потолка цен на рыбу, которая недоступна для населения.

«Как только начнем регулировать, как только поставим определенную планку — пропадает товар. В условиях рыночной экономики такой результат получается. Но есть сферы, где такое регулирование необходимо, — это жизненно важные лекарства. Там есть планка, выше которой подниматься нельзя», — заявил Путин.

Президент добавил, что в рыночной экономике важно не регулировать цены, а заниматься вопросами логистики, чтобы продукция с Дальнего Востока максимально дешевым способом могла попадать на стол россиян. Также президент призвал создать условия для строительства рыболовных судов.

В ходе своего выступления Путин отметил, что продовольственная инфляция зависит от того, что человек покупает. Он напомнил, что два года назад в магазинах возникла проблема с яйцами, сейчас она решилась.

Но правительству важно отслеживать ценовую ситуацию в каждом сегменте торговли и по различным группам населения: средние показатели не совпадают с тем, что происходит в реальной жизни.

Отдельно Путин отметил, что Центральный банк России своими решениями по ключевой ставке действует ответственно и профессионально. Президент добавил, что пока не станет комментировать новое снижение, а дождется оценок специалистов и реакции бизнеса.