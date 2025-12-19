Президент России Владимир Путин признался, что влюблен. Глава государства положительно ответил на вопрос ведущей 360.ru Регины Ореховой во время прямой линии.

Журналистка напомнила, что президент ранее сказал, что любовь с первого взгляда существует. Она спросила, влюблен ли он сейчас.

«Да», — ответил глава государства, не раздумывая.

К кому российский лидер испытывает одно из самых сильных и светлых чувств неизвестно.

До этого журналист Четвертого канала из Екатеринбурга Кирилл Бажанов прямо во время прямой линии с президентом сделал предложение своей девушке, пригласив Путина на свадьбу. Молодой человек появился на программе «Итоги года с Владимиром Путиным» в праздничном костюме, что заметил и президент. В руках журналист держал плакат с надписью «Хочу жениться!».