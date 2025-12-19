Путин признался, что влюблен
Президент России Владимир Путин признался, что влюблен. Глава государства положительно ответил на вопрос ведущей 360.ru Регины Ореховой во время прямой линии.
Журналистка напомнила, что президент ранее сказал, что любовь с первого взгляда существует. Она спросила, влюблен ли он сейчас.
«Да», — ответил глава государства, не раздумывая.
К кому российский лидер испытывает одно из самых сильных и светлых чувств неизвестно.
До этого журналист Четвертого канала из Екатеринбурга Кирилл Бажанов прямо во время прямой линии с президентом сделал предложение своей девушке, пригласив Путина на свадьбу. Молодой человек появился на программе «Итоги года с Владимиром Путиным» в праздничном костюме, что заметил и президент. В руках журналист держал плакат с надписью «Хочу жениться!».