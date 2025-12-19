Конфликт действующего президента США Дональда Трампа с европейскими элитами неудивителен, поскольку они в прошлом году поддерживали его соперницу Камалу Харрис. Об этом заявил Владимир Путин во время «Итогов года».

Кроме того, по его словам, когда-то его американского коллегу обвиняли в связях с Россией, но обвинения не подтвердились.

«А вот политические элиты Европы вмешивались, причем впрямую», — добавил глава государства.

Он отметил, что европейские политики рассчитывают на изменение политического ландшафта в США в пользу демократов, чтобы сильнее давить на Трампа.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила Трампа не вмешиваться в европейскую демократию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что самому ЕС такие просьбы не мешают влиять на выборы в суверенных странах.