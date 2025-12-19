Путин заявил о превосходстве России над Украиной по числу дронов

Ситуация с беспилотниками в России поменялась кардинальным образом. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

Он уточнил, что в стране пока не хватает тяжелых дронов, но в ближайшее время эту задачу решат.

Также глава государства обратил внимание, что Россия превосходит противника по числу беспилотников. По его словам, темой дронов лично занимается министр обороны Андрей Белоусов. Он уже многое сделал в этом направлении, подчеркнул президент.

«В том числе благодаря его усилиям ситуация с беспилотниками у нас кардинальным образом поменялась», — объяснил российский лидер.

Ранее Путин рассказал, что с контракты с Минобороны заключили в этом году более 400 тысяч человек. Из-за большого количества желающих служить в беспилотной авиации пришлось объявить конкурс, отметил он.