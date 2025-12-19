Путин дал оценку работе Центробанка

Центральный банк России не только справляется со своими задачами, но и действует ответственно. Об этом на совмещенной с прямой линией пресс-конференции в Гостином Дворе заявил президент страны Владимир Путин.

«Банк России не просто справляется, а действует достаточно ответственно», — отметил глава государства, комментируя понижение ключевой ставки до 16%.

Президент добавил, что не станет давать никаких оценок этому решению в ходе прямой линии.

«Специалисты сделают соответствующие оценки. И реакция со стороны реального сектора экономики будет», — заключил Путин.

До этого в Центробанке отмечали, что экономика страны возвращается к траектории сбалансированного роста, показатели роста цен снизились, но кредитная активность осталась высокой, а инфляционные ожидания возросли.

В ЦБ добавили, что рассчитывают на снижение инфляции до 4-5% в следующем году.