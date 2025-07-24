Босфор 23 июля стал трибуной дипломатического нокаута. Всего 40 минут хватило Москве, чтобы навязать Киеву свои требования. Международные наблюдатели согласились: переговоры в Стамбуле прошли на российских условиях. О чем в итоге просила Украина, кто пришел на секретную встречу и когда может завершиться СВО — в материале 360.ru.

Подготовка переговоров и давление США Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся спустя относительно короткое время после предыдущей встречи. Стороны прибыли во дворец Чираган в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заранее призвал обе стороны «не захлопывать дверь» переговоров, а глава МИД республики Хакан Фидан открыл заседание, выразив надежду на прогресс и скорейшее окончание боевых действий. Провести новый раунд переговоров предложил украинский лидер Владимир Зеленский. В начале июля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100%-ные пошлины на товары из России, если она за 50 дней не заключит соглашение о прекращении огня. В Кремле заявление Трампа назвали «серьезным». При этом предыдущие встречи, в мае и в июне, принесли лишь частичные гуманитарные результаты — обмены военнопленными и телами погибших, но не приблизили окончание конфликта.

Фото: Safar Rajabov/XinHua / www.globallookpress.com

О чем просила Украина Эрдогана Украинская делегация до встречи с россиянами посетила Анкару. Здесь переговорщиков Киева принял президент Турции Эрдоган. По версии украинской стороны, на этих переговорах обсуждалась четырехсторонняя встреча мировых лидеров.

Мы говорили о необходимости встречи на уровне лидеров государств — президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского президента Владимира Путина для перехода к реальным переговорам. Андрей Ермак глава офиса президента Украины

Странная встреча наедине Сами же переговоры начались вечером 23 июля во дворце Чираган на берегу Босфора. Однако еще до них наедине встретились главы делегаций, Владимир Мединский и Рустем Умеров. Тема их беседы пока не раскрывалась. Известно, что в какой-то момент к Мединскому и Умерову присоединился министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он же позднее выступил с приветственным словом перед делегациями. Фидан назвал главной целью встречи переговорщиков «прекращение огня».

Фото: РИА «Новости»

Детали встречи В кулуарах привлекли внимание и любопытные детали. Так, Владимира Мединского заметили по прибытии в Стамбул в неформальной футболке с надписью Putin Team, однако к началу официальной встречи он переоделся в строгий костюм. Делегации расселись за большим столом напротив друг друга, по центру разместились турецкие посредники во главе с министром Фиданом. Обстановка была деловой и сдержанной, без прессы — переговоры проходили в закрытом режиме без прямой трансляции. Однако сразу после окончания стороны сделали ряд заявлений о результатах. За переговорами сторон наблюдали более 300 журналистов со всего мира.

Фото: РИА «Новости»

Что обсудили Россия и Украина К обсуждению подключились все члены делегаций в расширенном составе. Общая продолжительность общения оказалась рекордно краткой — порядка 40-50 минут. Для сравнения: первый раунд в мае длился около двух часов, второй в июне занял чуть больше часа. Сокращение времени переговоров отмечают сами участники, указывая, что позиции сторон остаются диаметрально противоположными и глубоко проработать политические вопросы не удалось. Достигнутые договоренности Несмотря на крайне сжатые сроки общения, некоторого прогресса по гуманитарным вопросам добиться удалось. Москва и Киев договорились провести новый крупномасштабный обмен пленными. Каждая из сторон готова отпустить дополнительно по 1200 человек. Более того, впервые речь зашла об обмене не только военнослужащих, но и гражданских лиц. На встрече достигнута принципиальная договоренность об освобождении удерживаемых мирных граждан, в частности, обсуждалась судьба нескольких десятков жителей Курской области, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

Фото: РИА «Новости»

Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, результаты второго раунда (крупнейший обмен пленными, передача тел павших солдат и другое) реализованы полностью. Это создает определенный уровень доверия для воплощения новых соглашений на практике. Чего хочет Украина С заявлением по итогам встречи выступил глава украинской делегации Рустем Умеров. Он тезисно обрисовал текущую позицию Украины по конфликту и рассказал, что обсуждалось делегациями. Украина предложила до конца августа провести встречу лидеров с участием Эрдогана, Трампа, Зеленского и Путина.

Киев настаивает на полном и безоговорочном прекращении огня.

Украина готова к переговорам о мире.

Гуманитарный трек будет продолжен.

Встреча прошла с меньшим количеством эмоций, чем предыдущие.

Предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным — бессрочное.

Фото: РИА «Новости»

Что ответила Россия Перед журналистами выступил и глава российской делегации Владимир Мединский. Основные тезисы его выступления: На встрече обсуждались меморандумы, которыми стороны обменялись 2 июня.

Позиции России и Украины по этим документам пока остаются далекими друг от друга.

На встрече обсуждали вопрос возвращения гражданских лиц. Украина, объяснил Мединский, удерживает около 30 курян.

Москва предлагает сформировать три переговорные группы : военную, политическую и гуманитарную, которые будут работать онлайн.

Также Россия готова предложить Украине и короткие перемирия на линии соприкосновения. Перерывы в боевых действиях нужны, чтобы санитарные команды собирали раненых и убитых.

Предложили передать еще три тысячи тел украинских военнослужащих.

Стороны договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее по 1200 военнопленных с каждой стороны.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

По вопросу встречи лидеров Мединский высказался так: Владимир Путин, напомнил он, не против самой идеи саммита, но считает, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена и иметь шансы на успех. Пока же, с точки зрения Кремля, договариваться на высшем уровне не о чем. Сначала стороны должны сблизить позиции на рабочих переговорах.

На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец — делу венец. Владимир Мединский

Кто победил на переговорах Серьезного прорыва на этих стамбульских переговоров не произошло. В Кремле этого и не ждали, как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия не намерена отказываться от своих «красных линий» и целей спецоперации. Кроме того, тактическая победа Москвы очевидна — российская сторона не поддалась внешнему давлению того же Трампа и добилась решения важных для себя задач. Во-первых, переговоры вновь сосредоточились на гуманитарной повестке, где инициатива была за Россией — это и продолжение обменов (включая новый для Киева вопрос о гражданских лицах), и обсуждение гуманитарных пауз. «Не менее важным предложением России стало установление краткосрочных перемирий для того, чтобы санитарные бригады смогли вывезти павших и тяжелораненых с поля боя. Наша сторона снова демонстрирует гуманизм и стремление к завершению конфликта политико-дипломатическим путем», — прокомментировал данный аспект Слуцкий в беседе с РИА «Новости». Во-вторых, никакого режима прекращения огня, на котором настаивал Зеленский, не введено, боевые действия могут продолжаться до выполнения российских условий. Фактически Кремль не уступил ни одной из своих ключевых позиций, тогда как Киеву вновь пришлось довольствоваться малым — решением частных вопросов и сохранением контакта «ради контакта».